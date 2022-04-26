الكرملين يُعلن بوتين يلقي الأربعاء خطاباً أمام مجلس المشرعين للجمعية الفدرالية

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم غدا الأربعاء بزيارة عمل إلى سان بطرسبورغ حيث سيلقي خطابا أمام أعضاء مجلس المشرعين للجمعية الفدرالية وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الثلاثاء: "والمواضيع الرئيسية للمناقشة هي تنفيذ خطة الإجراءات ذات الأولوية لضمان تنمية الاقتصاد الروسي في مواجهة ضغوط العقوبات الخارجية في المناطق الروسية" وأضاف: "وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الروسي للمناطق الروسية".