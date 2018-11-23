انتحاريون يقتحمون قنصلية الصين في كراتشي وجيش تحرير بلوخستان يعلن مسئوليته

قال متحدث باسم جماعة جيش تحرير بلوخستان إن ثلاثة انتحاريين اقتحموا قنصلية الصين في مدينة كراتشي بجنوب باكستان يوم الجمعة وأعلن مسئولية الجماعة عن الهجوم.

وقال جياند بلوخ المتحدث باسم الجماعة في اتصال هاتفي برويترز "كان هناك ثلاثة انتحاريين... اقتحموا السفارة الصينية في كراتشي؛ لأن الصين تستغل مواردنا".

وقتل شرطيان على الأقل في الهجوم وأصيب حارس أمني.

فيما أكد وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي أن كل موظفي القنصلية الصينية وعددهم 21 بخير