رئيس الوزراء الفرنسى يعلن رسميًا رفع الضرائب على المحروقات لمدة 6 أشهر

أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب أن بلاده قررت رفع الضرائب على المحروقات لمدة 4 أشهر.

وأضاف، فى خطاب تلفزيونى، أنه "لابد أن يكون هناك شفافية أكبر فى الضرائب بفرنسا لأنها الأعلى فى أوروبا"، موضحا أن الحلول فى المدن قد تختلف عنها فى القرى.