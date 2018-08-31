دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، المجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية، واعتبار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين، والإفراج عن الأسرى استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كأساس لصناعة السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة .
وثمن عريقات أثناء لقاءه اليوم مع المبعوث الياباني لعمية السلام ماساهارو كونو ، مواقف اليابان المتمسكة بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى مساعداتها الإضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين .
وقال غريقات كيف تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه القرارات كاعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية، وإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، لم تتحدث عن حقها في طرح ما اسمته صفقة العصر استنادًا لهذه القرارات المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية وحتى الأخلاق الإنسانية وكل أسس وركائز العلاقات الدولية .
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