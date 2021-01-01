المبعوث الأممي لليمن يعتبر الهجوم على مطار عدن جريمة حرب

اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، الهجوم المروع على مطار عدن، محاولة متعمدة لتحويل الأمل في تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة إلى شقاق ويأس، وعرقلة الجهود الرامية لتحقيق السلام وتخفيف وطأة معاناة اليمنيين. وفق العربية.