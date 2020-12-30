أمير الكويت يصرح نستنكر وندين بشدة العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف إفشال ما تحقق من خطوات إيجابية عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

