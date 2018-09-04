السلطات الإسرائيلية تصدر 64 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم فتاة

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 64 أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى بينهم فتاة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني اليوم أن من بين الأوامر الصادرة أمراً لمدّة ستة شهور صدر بحقّ الأسيرة فداء دعمس (24 عاماً)، من الخليل، والمعتقلة منذ 29 مايو 2018، بذريعة التّحريض، علماً أنها تعرّضت للاعتداء عليها بالضّرب خلال عملية اعتقالها.

وأضاف أن من بين الأوامر الصّادرة 31 أمراً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.