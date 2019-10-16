مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد تؤكد اتخذنا إجراءات لصد العدوان التركي على سوريا

أكدت بثينة شعبان المستشارة السياسية والمتحدثة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، أن دمشق والقيادة السياسية اتخذت الإجراءات اللازمة لصد العدوان التركي على الأراضي السورية.

وأشارت شعبان تعليقا على إمكانية حدوث صدام بين القوات السورية والتركية، إلى أن كل شئ محتمل موضحة أن أغلبية من يقودهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تابعين لجبهة النصرة وداعش.