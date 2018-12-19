أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 19 ديسمبر/كانون الأول، تدمير طائرة من دون طيار ومنصة الإطلاق في مطار صنعاء الدولي.

وأكد التحالف أن "تدمير الطائرة في مرحلة الإعداد لإطلاقها وتحييد هجوم إرهابي وشيك"، مضيفا أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية

وقال التحالف العربي إن "المليشيا الحوثية الإرهابية تستخدم مطار صنعاء كثكنة عسكرية في مخالفة للقانون الدولي الإنساني".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، أمس الثلاثاء، أن قوات التحالف العربي وقوات الحكومة اليمنية شنت قصفا على مواقع في محافظة الحديدة غرب اليمن، في ثاني أيام سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية، والذي تم التوصل إليه بمشاورات السويد بين قوات الحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، دخل حيز التنفيذ الساعة 12 صباح أمس الثلاثاء، الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول، بالتوقيت المحلي".

وانطلفت المشاورات حول الأزمة اليمنية، في الـ 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.