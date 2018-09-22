مقتل ثلاثة من عناصر المليشيا الحوثية ‏في ‏كمين للجيش اليمني بالجوف

قُتل ثلاثة عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومين من إيران في كمين محكم للجيش ‏اليمني، في ‏مديرية المصلوب غربي محافظة ‏الجوف، شمال شرقي اليمن.‏

وقال مصدر ميداني إن قوات من ‏الجيش ‏استدرجت عناصر من المليشيا في ‏جبهة السلان ‏جنوبي المصلوب قبل أن تباغتها ‏بالهجوم.‏

وأضاف المصدر، في تصريح لموقع القوات ‏المسلحة اليمنية على الإنترنت / سبتمبر نت/ ‏أن الكمين أسفر عن مصرع ‏ثلاثة من عناصر ‏المليشيا وإصابة آخرين.‏

‏ وفي السياق استهدفت قوات من ‏الجيش ‏اليمني، جرافة تابعة للمليشيا الانقلابية ‏في جبهة ‏سداح بالمديرية ذاتها مما أدى إلى ‏تدميرها ‏ومصرع وإصابة عناصر من المليشيا ‏كانت في ‏الموقع المستهدف.‏