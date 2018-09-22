مقتل ثلاثة من عناصر المليشيا الحوثية ‏في ‏كمين للجيش اليمني بالجوف

قُتل ثلاثة عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومين من إيران في كمين محكم للجيش اليمني، في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.
وقال مصدر ميداني إن قوات من الجيش استدرجت عناصر من المليشيا في جبهة السلان جنوبي المصلوب قبل أن تباغتها بالهجوم.
وأضاف المصدر، في تصريح لموقع القوات المسلحة اليمنية على الإنترنت / سبتمبر نت/ أن الكمين أسفر عن مصرع ثلاثة من عناصر المليشيا وإصابة آخرين.
وفي السياق استهدفت قوات من الجيش اليمني، جرافة تابعة للمليشيا الانقلابية في جبهة سداح بالمديرية ذاتها مما أدى إلى تدميرها ومصرع وإصابة عناصر من المليشيا كانت في الموقع المستهدف.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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