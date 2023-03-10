قوات الجيش اليمنى تستهدف تعزيزات حوثية في الضالع قادمة من إب

استهدفت قوات الجيش اليمنى، اليوم/، تعزيزات لتنظيم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا أثناء قدومها من محافظة إب، في طريقها إلى الضالع.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، نقلاً عن مصادر ميدانية، أن قوات الجيش اليمني شنت قصفًا صاروخيًا استهدف تعزيزات للميليشيا الحوثية في منطقة العرايف، بعزلة العود، غربي مديرية قعطبة، إثر وصولها من اتجاه محافظة إب، مشيرة إلى أن القصف كبّد ميليشيا الحوثى خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تخصيص أكثر من 193 مليون يورو للفئات الأكثر ضعفا في اليمن.



جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، عقب كلمة المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش خلال منتدى الرياض الإنساني الدولي.