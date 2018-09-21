رئيس الحكومة المغربية يلتقي وزير الخارجية الموريتاني

التقى رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني اليوم وزير وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يزور الرباط حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجلات كافة, إضافةً إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.