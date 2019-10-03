الخارجية الأميركية تجلي موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد
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الخارجية الأميركية تجلي موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد

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العرب اليوم - الخارجية الأميركية تجلي موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد

وزارة الخارجية الأميركية
بغداد - العرب اليوم

الخارجية الأميركية تجلي موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد

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الخارجية الأميركية تجلي موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد الخارجية الأميركية تجلي موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد



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