أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الهجوم المسلح الذي شهدته ضواحي مدينة طرابلس من قبل مجموعات وعصابات خارجة عن القانون تسببت في ترويع المواطنين الآمنين من سكان المنطقة.

وحذر المجلس في بيان له اليوم، هذه المجموعات بأنه لم يعد هناك مجالاً للتسيب والفوضى ولقد أعطيت الأوامر للمنطقة العسكرية طرابلس ووزارة الداخلية والقوى الأمنية التابعة لها بمواجهتهم، كما سيتم اعتبار كل من يتورط في هذا الهجوم الغادر على العاصمة خارجاً عن القانون وستطاله يد العدالة والعقوبات الدولية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكداً ان هذا الاعتداء يستهدف إجهاض الجهود المبذولة محلياً ودولياً لتحقيق الاستقرار في بلادنا فلا تهاون مع المعتدين وسيواجه هؤلاء بالحزم المطلوب.