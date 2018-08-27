أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الهجوم المسلح الذي شهدته ضواحي مدينة طرابلس من قبل مجموعات وعصابات خارجة عن القانون تسببت في ترويع المواطنين الآمنين من سكان المنطقة.
وحذر المجلس في بيان له اليوم، هذه المجموعات بأنه لم يعد هناك مجالاً للتسيب والفوضى ولقد أعطيت الأوامر للمنطقة العسكرية طرابلس ووزارة الداخلية والقوى الأمنية التابعة لها بمواجهتهم، كما سيتم اعتبار كل من يتورط في هذا الهجوم الغادر على العاصمة خارجاً عن القانون وستطاله يد العدالة والعقوبات الدولية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكداً ان هذا الاعتداء يستهدف إجهاض الجهود المبذولة محلياً ودولياً لتحقيق الاستقرار في بلادنا فلا تهاون مع المعتدين وسيواجه هؤلاء بالحزم المطلوب.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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