بوتين وترامب وماكرون يدعون إلى وقف القتال فورا في قره باغ واستئناف التفاوض غير المشروط

أعرب الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إدانتهم للتصعيد العسكري في منطقة قره باغ، داعين إلى الوقف الفوري للقتال هناك.

يتبع..