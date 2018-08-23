بريطانيا تدين إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية

أدان وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخاريجة البريطانية أليستر بيرت، إعلان إسرائيل خططاً لبناء 1,000 مستوطنة إسرائيلية جديدة بالضفة الغربية لنهر الأردن ونشرها عطاء خلال الاسبوع الماضي لبناء 1,100 مستوطنة أخرى مستمرة بذلك في اتباع سياسات يدينها المجتمع الدولي .
وقال المسؤول البريطاني، في تصريح له نشر اليوم بالموقع الإلكتروتي الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية، إن إقامة إسرائيل للمستوطنات بالأراضي الفلسطينية غير مشروع بموجب القانون الدولي ويظل أحد العوائق الرئيسة للتوصل لحل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، مطالباً السلطات الإسرائيلية بالكف عن ذلك الفعل الذي يؤدي إلى نتائج عكسية وجميع الأطراف بالالتزام ببذل المزيد من الجهود لإزالة التوترات الحالية وتهيئة مناسبة تعين على التوصل لسلام دائم في الإقليم.
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فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
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