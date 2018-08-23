بريطانيا تدين إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية

أدان وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخاريجة البريطانية أليستر بيرت، إعلان إسرائيل خططاً لبناء 1,000 مستوطنة إسرائيلية جديدة بالضفة الغربية لنهر الأردن ونشرها عطاء خلال الاسبوع الماضي لبناء 1,100 مستوطنة أخرى مستمرة بذلك في اتباع سياسات يدينها المجتمع الدولي .

وقال المسؤول البريطاني، في تصريح له نشر اليوم بالموقع الإلكتروتي الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية، إن إقامة إسرائيل للمستوطنات بالأراضي الفلسطينية غير مشروع بموجب القانون الدولي ويظل أحد العوائق الرئيسة للتوصل لحل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، مطالباً السلطات الإسرائيلية بالكف عن ذلك الفعل الذي يؤدي إلى نتائج عكسية وجميع الأطراف بالالتزام ببذل المزيد من الجهود لإزالة التوترات الحالية وتهيئة مناسبة تعين على التوصل لسلام دائم في الإقليم.