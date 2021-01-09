فقدان الاتصال بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

قالت وسائل إعلام محلية إن الاتصال انقطع بإحدى طائرات شركة «سريويجايا إير» بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم السبت، في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية. وذكر تلفزيون «مترو تي.في» أن الطائرة تقل أكثر من 50 شخصاً وأنها من طراز «بوينغ 737-500» ودخلت الخدمة قبل 27 عاماً، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت شركة الطيران في بيان إنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلاً عن الرحلة الجوية قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان. فيما قالت وسائل إعلام محلية إنه تم العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من طائرة «سريويجايا إير» التي انقطع الاتصال بها.

وذكرت خدمة «فلايت رادار 24» لتعقب الطائرات على «تويتر» أن طائرة الرحلة «إس.جي182» نزلت مسافة أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي أربع دقائق من الإقلاع.