استشهاد شاب فلسطينى برصاص مستوطن شمال الضفة الغربية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، باستشهاد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ "21 عاما" من قرية سنيريا، عقب إطلاق مستوطن النار عليه شرق قلقيلية.

وكان مستوطن قد أطلق النار صوب الشاب الشيخ في محيط مستوطنة "معاليه شمرون" الجاثمة على أراضى بلدتى كفر ثلث وعزون شرق محافظة قلقيلية، شمال غرب الضفة، فيما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيد.

يذكر أن حشد غفير من أبناء الشعب الفلسطينى فى محافظة جنين، سيعوا أمس الخميس، جثامين الشهداء الثلاثة الذين الذين ارتقوا فجرًا، فى جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ووحداتهم "المستعربة" خلال عدوانها على بلدة "جبع" جنوب المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى "الشهيد خليل سليمان" الحكومي في المدينة، وصولا إلى بلدة جبع بمشاركة آلاف المواطنين، حيث حملت جثامين الشهداء الثلاثة على الأكتاف وجابت شوارع البلدة.

وألقت عائلات الشهداء وأصدقاؤهم ومحبوهم نظرة الوداع الأخيرة على جثامينهم الطاهرة، ومن ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهم، قبل مواراتهم الثرى.

وردد المشاركون في التشييع الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، لتمكين الشعب من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر وجرائمه التي تُرتكب بحق أهالي جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، مؤكدين استمرار النضال وأن الشعب لن يستسلم.

وبارتقاء الشباب الثلاثة في "جبع"، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 77 شهيدًا، بينهم 13 طفلا وسيدة.