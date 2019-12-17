حكومة الوفاق الليبية يؤكد أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية نوع من المراهقة الدبلوماسية

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق اللليبية: تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية عن المجلس الرئاسي لا تمت للعمل الدبلوماسي بصلة وهي نوع من المراهقة الدبلوماسية

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