رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لتصعيد محتمل أو إمكانية توسيع المعركة في قطاع غزة
آخر تحديث GMT00:13:55
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد "لتصعيد محتمل أو إمكانية توسيع المعركة" في قطاع غزة

العرب اليوم -

العرب اليوم - رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد "لتصعيد محتمل أو إمكانية توسيع المعركة" في قطاع غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد "لتصعيد محتمل أو إمكانية توسيع المعركة" في قطاع غزة.
غزة ـ العرب اليوم

 رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد "لتصعيد محتمل أو إمكانية توسيع المعركة" في قطاع غزة.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لتصعيد محتمل أو إمكانية توسيع المعركة في قطاع غزة رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بالاستعداد لتصعيد محتمل أو إمكانية توسيع المعركة في قطاع غزة



أخبار ذات صلة

GMT 12:25 2021 الأحد ,25 إبريل / نيسان

المغرب تستدعي السفير الإسباني في الرباط على خلفية استضافة إسبانيا زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية
العرب اليوم - المغرب تستدعي السفير الإسباني في الرباط على خلفية استضافة إسبانيا زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية

GMT 12:20 2021 الأحد ,25 إبريل / نيسان

ميركل تعلن أن ألمانيا تحضر دعماً عاجلاً لمساعدة الهند التي تعاني من تصاعد أزمة كورونا
العرب اليوم - ميركل تعلن أن ألمانيا تحضر دعماً عاجلاً لمساعدة الهند التي تعاني من تصاعد أزمة كورونا

GMT 12:18 2021 الأحد ,25 إبريل / نيسان

البرلمان العراقي يقرر عقد جلسة لمناقشة حادث مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد غدا الاثنين
العرب اليوم - البرلمان العراقي يقرر عقد جلسة لمناقشة حادث مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد غدا الاثنين

GMT 11:14 2021 الجمعة ,23 إبريل / نيسان

"أنصار الله" تعلن عن ثاني هجوم خلال ساعات على قاعدة جوية في السعودية
العرب اليوم - "أنصار الله" تعلن عن ثاني هجوم خلال ساعات على قاعدة جوية في السعودية

GMT 11:13 2021 الجمعة ,23 إبريل / نيسان

السيسي وبوتين يتفقان على استئناف حركة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ
العرب اليوم - السيسي وبوتين يتفقان على استئناف حركة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

استوحي إطلالتك بأزياء شبابية من الجينز من النجمات

القاهرة - العرب اليوم

على الرغم من حرص النجمات الدائم على اختيار إطلالات فاخرة في حفلاتهن ومناسباتهن، يبقى للجينز مكانه في خياراتهن اليومية. وإذا كنت تبحثين عن إطلالات بالجينز مستوحاة من ذوق النجمات، ها قد اخترنا لك 5 إطلالات متنوّعة لتنتقي منها الأقرب إلى ذوقك وشخصيتك.   تعتبر نجوى كرم من النجمات اللواتي يدركن تماماً ما يليق بهن. هي تختار أفخم الفساتين والمجوهرات في سهراتها، وها هي تتألق أيضاً بالجينز. وفي هذه الإطلالة اختارت نجوى جينز بقصّة تشارلستون التي تأتي واسعة من الأسفل، ونسّقت معه توب باللون بياقة عالية باللون الأحمر مع سترة كروشيه باللون الأسود. تحرص نوال الزغبي على اختيار أزياء شبابية تظهر رشاقتها وهي تنجح في ذلك. وفي هذه الإطلالة اختارت نوال سروال جينز باللون الأزرق الفاتح وبقصّة ضيّقة، ونسّقت معه توب بتصميم بسيط باللون الزهري. وه...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 19:34 2021 الأحد ,25 إبريل / نيسان

فساتين راقية بلمسات شرقية لها سحرها الخاص
العرب اليوم - فساتين راقية بلمسات شرقية لها سحرها الخاص

GMT 19:29 2021 الأحد ,25 إبريل / نيسان

أفضل 10 أماكن سياحيه في الدمام يقصدها السائحين من مناطق مختلفة
العرب اليوم - أفضل 10 أماكن سياحيه في الدمام يقصدها السائحين من مناطق مختلفة

GMT 10:23 2021 الأحد ,25 إبريل / نيسان

5 أخطاء في ديكورات المنزل تجنبيها لو شقتك ضيقة السجاد الصغير الأبرز
العرب اليوم - 5 أخطاء في ديكورات المنزل تجنبيها لو شقتك ضيقة السجاد الصغير الأبرز

GMT 00:01 2021 الإثنين ,26 إبريل / نيسان

الطيبي النائب العربي في الكنيست يقول ان المسجد الاقصى لا يقبل القسمة على اثنين
العرب اليوم - الطيبي النائب العربي في الكنيست يقول ان المسجد الاقصى لا يقبل القسمة على اثنين

GMT 08:13 2021 الأحد ,25 إبريل / نيسان

الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي تعلن زواجها وتخفي هوية العريس
العرب اليوم - الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي تعلن زواجها وتخفي هوية العريس

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:24 2021 الأربعاء ,21 إبريل / نيسان

إتحاد الكرة المصري يجتمع بالمنتخب الاوليمبي المصري للتنسيق لقرعة الأولمبياد
العرب اليوم - إتحاد الكرة المصري يجتمع بالمنتخب الاوليمبي المصري للتنسيق لقرعة الأولمبياد

GMT 20:58 2021 الأربعاء ,21 إبريل / نيسان

رائد فضاء روسى يكشف استمرار العمل لإصلاح المشكلات في المحطة الفضائية
العرب اليوم - رائد فضاء روسى يكشف استمرار العمل لإصلاح المشكلات في المحطة الفضائية

GMT 11:56 2014 الثلاثاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

"حلقوم سدر" مذاق ساحر وتاريخ فلسطيني أصيل في الخليل
العرب اليوم - "حلقوم سدر" مذاق ساحر وتاريخ فلسطيني أصيل في الخليل

GMT 02:39 2016 الإثنين ,05 كانون الأول / ديسمبر

فيلم "بورنو" على شاشة "سي إن إن" يهز مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - فيلم "بورنو" على شاشة "سي إن إن" يهز مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 03:15 2017 الجمعة ,07 تموز / يوليو

الدكتور رأفت اللقيس يتحدث عن الحزام الناري وكيفية علاجه
العرب اليوم - الدكتور رأفت اللقيس يتحدث عن الحزام الناري وكيفية علاجه

GMT 01:39 2017 الأحد ,20 آب / أغسطس

محمد رمضان لم يخش الجماعات المتطرفة وشريف عرفه كان حلمه
العرب اليوم - محمد رمضان لم يخش الجماعات المتطرفة وشريف عرفه كان حلمه

GMT 20:36 2017 الجمعة ,05 أيار / مايو

روما يكشف منصب فرانشيسكو توتي في النادي بعد الاعتزال
العرب اليوم - روما يكشف منصب فرانشيسكو توتي في النادي بعد الاعتزال

GMT 11:36 2020 الثلاثاء ,29 أيلول / سبتمبر

تعرف على مواصفات ومهمة أول مستكشف عربى على سطح القمر للإمارات
العرب اليوم - تعرف على مواصفات ومهمة أول مستكشف عربى على سطح القمر للإمارات

GMT 20:22 2020 الإثنين ,20 تموز / يوليو

تعرف على رد سوسن بدر على امرأة شتمتها في الشارع بسبب "اللوك" الجديد
العرب اليوم - تعرف على رد سوسن بدر على امرأة شتمتها في الشارع بسبب "اللوك" الجديد

GMT 20:22 2020 الخميس ,12 آذار/ مارس

أول صورة من خطوبة حمو بيكا
العرب اليوم - أول صورة من خطوبة حمو بيكا

GMT 12:19 2020 الخميس ,05 آذار/ مارس

أهم أخطاء القيادة وصيانة السيارة التي يجب تجنبها لمنع زيادة استهلاك الوقود
العرب اليوم - أهم أخطاء القيادة وصيانة السيارة التي يجب تجنبها لمنع زيادة استهلاك الوقود

GMT 23:54 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

شبيهة الأميرة ديانا تُثير الشكوك حول حقيقة وفاتها في ذكرى رحيلها الـ22
العرب اليوم - شبيهة الأميرة ديانا تُثير الشكوك حول حقيقة وفاتها في ذكرى رحيلها الـ22

GMT 12:14 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

اكتشف سبب ونسبة استخدامك لـ"الكذب" حسب برجك
العرب اليوم - اكتشف سبب ونسبة استخدامك لـ"الكذب" حسب برجك

GMT 12:21 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

غوانغجو إفرغراند الصيني يستهدف المدرب بينيتيز لخلافة كانافارو
العرب اليوم - غوانغجو إفرغراند الصيني يستهدف المدرب بينيتيز لخلافة كانافارو

GMT 19:02 2020 الثلاثاء ,14 إبريل / نيسان

تعرفي على أفضل فنادق "أصيلة" في المغرب لإقامة ممتعة
العرب اليوم - تعرفي على أفضل فنادق "أصيلة" في المغرب لإقامة ممتعة
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab