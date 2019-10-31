وسائل إعلام تركية تصرح أن أنقرة توافق خلال محادثات مع موسكو على إعادة 18 أسيرا من الجيش السوري
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وسائل إعلام تركية تصرح أن أنقرة توافق خلال محادثات مع موسكو على إعادة 18 أسيرا من الجيش السوري

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العرب اليوم - وسائل إعلام تركية تصرح أن أنقرة توافق خلال محادثات مع موسكو على إعادة 18 أسيرا من الجيش السوري

الجيش التركى
أنقرة - العرب اليوم

وسائل إعلام تركية تصرح أن أنقرة توافق خلال محادثات مع موسكو على إعادة 18 أسيرا من الجيش السوري.

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وسائل إعلام تركية تصرح أن أنقرة توافق خلال محادثات مع موسكو على إعادة 18 أسيرا من الجيش السوري وسائل إعلام تركية تصرح أن أنقرة توافق خلال محادثات مع موسكو على إعادة 18 أسيرا من الجيش السوري



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