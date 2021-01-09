جو بايدن سيستخدم القطار للتوجه إلى واشنطن قبل احتفال التنصيب

قرر جو بايدن بدء رحلته الجديدة لصفته الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة بطريقة جديدة من نوعها: ركوب قطار «امتراك» من ويلمنغتون في ولاية نورث كارولينا إلى العاصمة واشنطن. وقبل يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية، يخطط بايدن لشق طريقه إلى عاصمة البلاد في رحلة قطار عائلية ستكون جزءاً من الاحتفالات التي تسبق احتفال التنصيب يوم 20 يناير (كانون الثاني)، حسبما قال أشخاص مطلعون على الخطط لشبكة «سي إن إن».

وفي حين أن خطط التنصيب تعرضت لعوائق هذا الأسبوع بسبب الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول، إلى جانب تفشي جائحة فيروس كورونا، أصدر بايدن وكبار المستشارين تعليمات لفريقهم بالاستمرار في العمل دون أن تردعهم التحديات الحادة.