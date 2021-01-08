متحدث يصرح أن بايدن يركز على تسلم السلطة ويترك للكونغرس ما يراه مناسبا بشأن مساءلة وعزل ترامب

قال الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه "يركز على الاستعداد لتسلم السلطة ويترك للكونغرس وإدارة دونالد ترامب "التصرف على الوجه المناسب" بشأن مساءلة وعزل ترامب. وقال المتحدث باسم الفريق، آندرو بيتس: "الرئيس المنتخب بايدن ونائبته هاريس يركزان على واجبهما وهو الاستعداد لتسلم السلطة في العشرين من الشهر الجاري، وسيتركان لـ(مايك) بينس نائب الرئيس (الحالي) والحكومة والكونغرس للتصرف بالشكل الذي يرونه مناسبا في مسألة مساءلة الرئيس والتعديل 25 بالدستور".