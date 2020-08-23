أعلن المرصد السوري، اليوم الأحد، عن انفجارات في مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية بريف درعا.وكان قد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال الفترة الماضية، بأن عددًا من عناصر الميليشيات الإيرانية قتلوا جراء قصف استهدف مواقع لها في منطقة البوكمال، الواقعة في ريف مدينة دير الزور، قرب الحدود العراقية.

وأوضح أن طائرات حربية مجهولة نفذت غارات مكثفة، استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها؛ ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، بالإضافة لتدمير مواقع ومقرات ومستودعات للأسلحة.