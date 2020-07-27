مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين من الجيش السوري في انفجار ضخم بريف درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين من قوات الجيش العربي السوري في انفجار ضخم بريف درعا.وقال المرصد: "وثقنا مقتل 3 عناصر في قوات النظام وإصابة 5 آخرين بجراح، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة للفرقة التاسعة شمال مدينة نوى بريف درعا".

وتشهد محافظة درعا عمليات اغتيال مستمرة، كان آخرها استهداف أحد قادة فرع الأمن العسكري في بلدة أم المياذن، شرق درعا.