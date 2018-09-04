بدء التصويت لانتخاب الرئيس الجديد في باكستان

بدأت عملية التصويت في البرلمان الوطني الباكستاني بمجلسه الأعلى مجلس الشيوخ، والأدنى الجمعية الوطنية وبرلمانات الأقاليم الأربعة لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية الباكستانية خلفاً للرئيس ممنون حسين الذي تنتهي ولايته الممتدة على خمس سنوات في التاسع من سبتمبر الجاري.
ويجري انتخاب رئيس الجمهورية باكستان عبر اقتراع داخلي وسري بين نواب البرلمان الوطني والبرلمانات الإقليمية ، حيث من المقرر أن تستمر عملية التصويت التي بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءاً بالتوقيت المحلي ليتم بعد ذلك الإعلان عن الرئيس المنتخب.
ويتنافس على منصب رئاسة الجمهورية ثلاثة مرشحين وهم عارف علوي مرشح الحزب حاكم حزب حركة الإنصاف، وشودري اعتزاز أحسن مرشح حزب الشعب المعارض، والشيخ فضل الرحمن مرشحاً عن باقي أحزاب المعارضة البرلمانية.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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