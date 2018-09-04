بدء التصويت لانتخاب الرئيس الجديد في باكستان

بدأت عملية التصويت في البرلمان الوطني الباكستاني بمجلسه الأعلى مجلس الشيوخ، والأدنى الجمعية الوطنية وبرلمانات الأقاليم الأربعة لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية الباكستانية خلفاً للرئيس ممنون حسين الذي تنتهي ولايته الممتدة على خمس سنوات في التاسع من سبتمبر الجاري.

ويجري انتخاب رئيس الجمهورية باكستان عبر اقتراع داخلي وسري بين نواب البرلمان الوطني والبرلمانات الإقليمية ، حيث من المقرر أن تستمر عملية التصويت التي بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءاً بالتوقيت المحلي ليتم بعد ذلك الإعلان عن الرئيس المنتخب.

ويتنافس على منصب رئاسة الجمهورية ثلاثة مرشحين وهم عارف علوي مرشح الحزب حاكم حزب حركة الإنصاف، وشودري اعتزاز أحسن مرشح حزب الشعب المعارض، والشيخ فضل الرحمن مرشحاً عن باقي أحزاب المعارضة البرلمانية.