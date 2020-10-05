الصحة العالمية تعتقد أن 10 من سكان العالم مصابون بكورونا
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الصحة العالمية تعتقد أن 10 % من سكان العالم مصابون بكورونا

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العرب اليوم - الصحة العالمية تعتقد أن 10 % من سكان العالم مصابون بكورونا

منظمة الصحة العالمية
جنيف- العرب اليوم

الصحة العالمية تعتقد أن 10 % من سكان العالم مصابون بكورونا

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الصحة العالمية تعتقد أن 10 من سكان العالم مصابون بكورونا الصحة العالمية تعتقد أن 10 من سكان العالم مصابون بكورونا



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