قتيلان ومفقودان بعد اصطدام سفينتين بالقرب من جزيرة هولندية
آخر تحديث GMT12:24:12
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

قتيلان ومفقودان بعد اصطدام سفينتين بالقرب من جزيرة هولندية

العرب اليوم -

العرب اليوم - قتيلان ومفقودان بعد اصطدام سفينتين بالقرب من جزيرة هولندية

عاجل
أمستردام - العرب اليوم

 اصطدمت سفينة أجرة مائية وعبارة في بحر وادن بالقرب من جزيرة تيرشيلينغ شمال غرب هولندا في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان اثنين، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ.  وقالت السلطات إن العبارة كانت تقل 27 راكبا وطاقما بينما كان هناك ثمانية أشخاص على متن التاكسي المائي الأصغر، الذين سقطوا في الماء بسبب الاصطدام.  ونقل الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة إلى ميناء هارلينغن الرئيسي، على بعد 115 كيلومترا شمال أمستردام.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قتيلان ومفقودان بعد اصطدام سفينتين بالقرب من جزيرة هولندية قتيلان ومفقودان بعد اصطدام سفينتين بالقرب من جزيرة هولندية



أخبار ذات صلة

GMT 12:10 2022 الجمعة ,21 تشرين الأول / أكتوبر

بوتين يشارك في فعاليات منتدى فالداي للحوار في 27 أكتوبر
العرب اليوم - بوتين يشارك في فعاليات منتدى فالداي للحوار في 27 أكتوبر

GMT 11:42 2022 الجمعة ,21 تشرين الأول / أكتوبر

إصابات بالرصاص الحي والمعدني خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس
العرب اليوم - إصابات بالرصاص الحي والمعدني خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

GMT 10:40 2022 الجمعة ,21 تشرين الأول / أكتوبر

الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور

GMT 10:21 2022 الجمعة ,21 تشرين الأول / أكتوبر

لبنان يعلن عودة 6 آلاف نازح سوري إلى بلدهم الأسبوع المقبل
العرب اليوم - لبنان يعلن عودة 6 آلاف نازح سوري إلى بلدهم الأسبوع المقبل

GMT 08:43 2022 الجمعة ,21 تشرين الأول / أكتوبر

تحطم مروحية عسكرية هندية في ولاية "أروناتشال براديش"
العرب اليوم - تحطم مروحية عسكرية هندية في ولاية "أروناتشال براديش"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

رجوة آل سيف تخطف الأنظار بأناقتها في أول ظهور لها في فعالية عامة

عمان ـ العرب اليوم

منذ نشر الصور الرسمية الأولى لخطوبة وليّ عهد الأردن الأمير حسين، خطفت إطلالات رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف الأنظار بأناقتها، وتميّزت بأسلوبها الكلاسيكي الهادئ وتنوّعت إختياراتها بين العباية الشرقية الأنيقة والفساتين الراقية والقميص مع التنورة الميدي، ويبدو أن هذا الخيار الأخير هو أحد الإطلالات المفضّلة لديها إذ عادت وتألقت بالقميص الأبيض في أول ظهور رسمي لها وأول مشاركة في فعالية عامة بعد إعلان خطبتها. اطلع ولي عهد الأردن في خلال جولة برفقة الآنسة رجوة آل سيف على مقتنيات جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول ومكتب الملك الحسين في العهدة الملكية بالديوان الملكي في المحكمة الهاشمية. لهذه المناسبة، تألقت رجوة آل سيف بإطلالة في غاية الأناقة نسّقت فيها القميص الأبيض مع تنورة سوداء ميدي من توقيع دار أ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:21 2022 الأربعاء ,19 تشرين الأول / أكتوبر

شركات الأزياء تدعم شهر تشرين الأول للتوعية بسرطان الثدي
العرب اليوم - شركات الأزياء تدعم شهر تشرين الأول للتوعية بسرطان الثدي

GMT 09:50 2022 الثلاثاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

أجمل الوجهات السياحية في سلوفينيا لقضاء شهر العسل في الخريف
العرب اليوم - أجمل الوجهات السياحية في سلوفينيا لقضاء شهر العسل في الخريف

GMT 09:39 2022 السبت ,15 تشرين الأول / أكتوبر

اللون البنّي الأفضل للديكورات الدافئة في المنزل
العرب اليوم - اللون البنّي الأفضل للديكورات الدافئة في المنزل

GMT 19:20 2022 الإثنين ,17 تشرين الأول / أكتوبر

غوتيرش الوضع في إثيوبيا "يخرج عن السيطرة"
العرب اليوم - غوتيرش الوضع في إثيوبيا "يخرج عن السيطرة"

GMT 07:44 2022 الخميس ,20 تشرين الأول / أكتوبر

بعد أن تحرّش داخل متجر صحفية تقاضي ترامب والشرطة تستجوبه
العرب اليوم - بعد أن تحرّش داخل متجر صحفية تقاضي ترامب والشرطة تستجوبه

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:28 2022 الجمعة ,07 تشرين الأول / أكتوبر

فقدان التوازن وتغير طريقة المشي قد تكون أعراض مبكرة للإصابة بالخرف
العرب اليوم - فقدان التوازن وتغير طريقة المشي قد تكون أعراض مبكرة للإصابة بالخرف

GMT 18:38 2022 الجمعة ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف جزيئات فعالة ضد مرض الزهايمر في الشاي الأخضر
العرب اليوم - اكتشاف جزيئات فعالة ضد مرض الزهايمر في الشاي الأخضر

GMT 15:04 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

ابتكار خلايا اصطناعية "حية" عن طريق حصاد البكتيريا
العرب اليوم - ابتكار خلايا اصطناعية "حية" عن طريق حصاد البكتيريا

GMT 08:58 2018 الثلاثاء ,13 آذار/ مارس

عالم النفس الشهير فرويد يكشف معنى عبارة "الطفل أب الرجل"
العرب اليوم - عالم النفس الشهير فرويد يكشف معنى عبارة "الطفل أب الرجل"

GMT 14:21 2022 الجمعة ,30 أيلول / سبتمبر

الزنجبيل يُساعد علي إنقاص الوزن
العرب اليوم - الزنجبيل يُساعد علي إنقاص الوزن

GMT 05:51 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 04:43 2022 الخميس ,03 آذار/ مارس

هاجر أحمد تكشف عن حملها من دون قصد والجمهور يهنّئها
العرب اليوم - هاجر أحمد تكشف عن حملها من دون قصد والجمهور يهنّئها

GMT 04:22 2017 الثلاثاء ,24 كانون الثاني / يناير

تعرف على طريقة حياة القبائل المنعزلة في عمق تلال بنغلاديش
العرب اليوم - تعرف على طريقة حياة القبائل المنعزلة في عمق تلال بنغلاديش

GMT 03:34 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس

كارمن لبس تنتفض على واقع المرأة الفني تزامنًا مع عيد ميلادها الـ 57
العرب اليوم - كارمن لبس تنتفض على واقع المرأة الفني تزامنًا مع عيد ميلادها الـ 57

GMT 18:11 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

لماذا تبكي كثيرات أثناء ممارسة العلاقة الحميمية أو بعدها
العرب اليوم - لماذا تبكي كثيرات أثناء ممارسة العلاقة الحميمية أو بعدها

GMT 21:19 2022 الأربعاء ,28 أيلول / سبتمبر

تلوث الهواء يدمر البكتيريا النافعة لدى الأطفال
العرب اليوم - تلوث الهواء يدمر البكتيريا النافعة لدى الأطفال

GMT 06:13 2022 الإثنين ,26 أيلول / سبتمبر

ثلاث مجموعات غذائية يمكن أن تضيف أكثر من عقد إلى العمر الافتراضي للفرد
العرب اليوم - ثلاث مجموعات غذائية يمكن أن تضيف أكثر من عقد إلى العمر الافتراضي للفرد

GMT 23:59 2020 الأحد ,19 كانون الثاني / يناير

رضوى الشربيني تبدأ تصوير الموسم الرابع من "هي وبس" على "سي بي سي سفرة"
العرب اليوم - رضوى الشربيني تبدأ تصوير الموسم الرابع من "هي وبس" على "سي بي سي سفرة"

GMT 09:16 2017 الجمعة ,10 آذار/ مارس

"كوكو شانيل" أيقونة الأناقة ورمز التحدي العالمي
العرب اليوم - "كوكو شانيل" أيقونة الأناقة ورمز التحدي العالمي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab