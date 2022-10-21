قتيلان ومفقودان بعد اصطدام سفينتين بالقرب من جزيرة هولندية

اصطدمت سفينة أجرة مائية وعبارة في بحر وادن بالقرب من جزيرة تيرشيلينغ شمال غرب هولندا في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان اثنين، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ. وقالت السلطات إن العبارة كانت تقل 27 راكبا وطاقما بينما كان هناك ثمانية أشخاص على متن التاكسي المائي الأصغر، الذين سقطوا في الماء بسبب الاصطدام. ونقل الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة إلى ميناء هارلينغن الرئيسي، على بعد 115 كيلومترا شمال أمستردام.