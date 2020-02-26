أول ظهور لسوزان مبارك خلال تشييع جثمان الرئيس حسني مبارك

ظهرت سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في أحدث صورة لها خلال تواجدها بجنازة الرئيس فى محيط مسجد المشير طنطاوي، وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة، وشارك جمال مبارك وعلاء مبارك، فى حمل نعش الرئيس الأسبق لأداء الصلاة عليه، وذلك فى مسجد المشير طنطاوى، وحرص المشاركون فى اداء الجنازة على الهتاف: "لا اله إلا الله.. حسنى مبارك حبيب الله".

ويعد محمد حسنى مبارك، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة في 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل في الحكم حتى 11 فبراير 2011، وقد ولد مبارك في 4 مايو 1928، وتوفى اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا.