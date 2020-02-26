انهيار جمال مبارك خلال تشييع جثمان والده

ظهر جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، في الصف الأول خلال تشييع مراسم جنازة والده جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدت عليه علامات الحزن الشديدة، ولم يتمالك "جمال" نفسه، حيث دخل في حالة بكاء خلال تشييع الجنازة.

حيث تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، جنازة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، إلى جوار نجليه جمال وعلاء مبارك، وجاورهما عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، وظهر حفيد الرئيس الراحل، وهو يبكي حزنا على فراق جده.



وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عاما، عقب صراع مع المرض، حيث أعلنت الدولة المصرية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠، وتولى مبارك ابن مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، فيما أجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يومًا على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.

ومنذ أيام تواجد محمد حسني مبارك داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية، وقد كشف طبيب الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، تفاصيل مرضه الذي أدى إلى وفاته عن عمر يناهز 92 عامًا، موضحًا أن الرئيس الأسبق أصيب بسرطان في الإثنى عشر، وأجريت له جراحة ناجحة في ألمانيا في مارس 2010، وكانت نسبة الشفاء 100 %.