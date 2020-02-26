نجلا الرئيس الأسبق يتلقيان العزاء في وفاة والدهما

تلقى علاء مبارك وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» العزاء في وفاة والدهما، اليوم الأربعاء، ويعد محمد حسنى مبارك، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة في 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل في الحكم حتى 11 فبراير 2011، وقد ولد مبارك في 4 ميو 1928، وتوفى اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا.