كبار رجال الدولة يعزون أسرة مبارك خلال الجنازة العسكرية

قام عددا من كبار رجال الدولة، بتعزية سوزان مبارك وأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وتقدم الجنازة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والفريق أحمد شفيق، وعددا من الوزراء أبرزهم محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس النواب، وكبار رجال الدولة، شهد محيط مسجد المشير طنطاوي، إجراءات أمنية مكثفة تزامنا مع وصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كما تم تفتيش جميع السيارات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمةّ.

وتوفي، صباح الثلاثاء 25 فبراير، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد تعرضه لوعكة صحية ودخل على أثرها العناية المركزة، ويعد محمد حسنى مبارك، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة في 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل في الحكم حتى 11 فبراير 2011، وقد ولد مبارك في 4 مايو 1928، وتوفى اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا.