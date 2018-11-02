أعلن التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، عن استهداف قاعدة الديلمي الجوية ومواقع لإطلاق الصواريخ في صنعاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن العملية أسفرت عن "تدمير مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار".

وأكد المالكي "استمرار عمل مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية للطائرات الأممية والإغاثية".

ووفقا لقناة المسيرة، التي يسيطر عليها الحوثيون، فإن أكثر من 30 غارة استهدفت قاعدة الديلمي والمناطق المحيطة بها في صنعاء.

ويأتي ذلك عقب دعوة الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار في اليمن وبدء محادثات سلام.