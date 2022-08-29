أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد وذكرت في بيان مقتضب: "يبدأ حظر التجوال في الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم".