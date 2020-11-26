مقتل 7 أشخاص في إقليم بكول غرب الصومال

قتل 7 أشخاص من عائلة واحدة إثر هجوم على منزلهم ، في مدينة واجد التابعة لإقليم بكول بمحافظة جنوب غرب الصومال وأشار قائد الشرطة في المدينة طاهر آدم في تصريح لوسائل الإعلام المحلية اليوم، إلى أن حركة الشباب الإرهابية مسؤولة عن العملية الوحشية، مبينًأ أن السلطات فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث وكانت حركة الشباب الإرهابية أشعلت النار قبل يومين في 7 شاحنات تنقل البضائع إلى مدينة "حدر" قادمة من مدينة بلدوين بوسط الصومال.