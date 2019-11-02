مقتل 3 أشخاص في انفجار غاز بناقلة نفط روسية
آخر تحديث GMT13:14:57
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مقتل 3 أشخاص في انفجار غاز بناقلة نفط روسية

العرب اليوم -

العرب اليوم - مقتل 3 أشخاص في انفجار غاز بناقلة نفط روسية

انفجار ناقلة نفط روسية - ارشيفية
موسكو - العرب اليوم

قُتل ثلاثة أشخاص في انفجار غاز على متن ناقلة النفط الروسية «زاليف أميركا»، اليوم (السبت)، في خليج «ناخودكا»، بالشرق الأقصى الروسي، طبقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقتل 3 أشخاص في انفجار غاز بناقلة نفط روسية مقتل 3 أشخاص في انفجار غاز بناقلة نفط روسية



أخبار ذات صلة

GMT 10:17 2019 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

رئيس جمعية المصارف اللبنانية يصرح أن القطاع المصرفي لم يشهد حركة غير طبيعية لسحب الأموال منذ عودة المصارف للعمل بعد أسبوعين من الإغلاق
العرب اليوم - رئيس جمعية المصارف اللبنانية يصرح أن القطاع المصرفي لم يشهد حركة غير طبيعية لسحب الأموال منذ عودة المصارف للعمل بعد أسبوعين من الإغلاق

GMT 16:41 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

ملكة جمال تكشف تفاصيل "الاغتصاب الرئاسي" في غامبيا
العرب اليوم - ملكة جمال تكشف تفاصيل "الاغتصاب الرئاسي" في غامبيا

GMT 15:58 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

سمير جعجع يعلن " لبنان يعيش في واقع جديد بعد حراك 17 أكتوبر الماضي وعلينا التعاطي مع ذلك"
العرب اليوم - سمير جعجع يعلن " لبنان يعيش في واقع جديد بعد حراك 17 أكتوبر الماضي وعلينا التعاطي مع ذلك"

GMT 15:55 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

سمير جعجع " لبنان بحاجة لحكومة إنقاذ من شخصيات مستقلة تختلف عن باقي الحكومات السابقة"
العرب اليوم - سمير جعجع " لبنان بحاجة لحكومة إنقاذ من شخصيات مستقلة تختلف عن باقي الحكومات السابقة"

GMT 15:51 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع" بعض القوى أرادت استخدام الجيش والأمن لقمع المتظاهرين"
العرب اليوم - رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع" بعض القوى أرادت استخدام الجيش والأمن لقمع المتظاهرين"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بتوب باللون الأصفر تميّز بقصته الهندسية

الأناقة والعصرية عنوان إطلالات سيلينا غوميز الأخيرة

واشنطن - رولا عبسى

أحدثت إطلالات سيلينا غوميز الأخيرة علامة فارقة في مسيرتها، إذ تألقت خلال جولة في نيويورك لترويج الأغنيتين التي قامت بطرحهما مؤخراً "Lose You To Love Me " و "look at her now"، بسلسلة لوكات خطفت بها الأنظار. نبدأ من آخر إطلالة لها، تألقت فيها بتوب باللون الأصفر تميّز بقصته الهندسية خصوصاً طيات الياقة والحزام الجلدي المفتوح والمتدلي عند الجانب، وأكملت الإطلالة بسروال أسود وحذاء ستيليتو أسود كلاسيكي. وأكملت سيلينا هذه الإطلالة الأنيقة التي حملت توقيع دار Proenza Schouler بأقراط دائرية ضخمة وتسريحة شعر ذيل الحصان بطريقة عصرية. وكانت سيلينا قد تألقت في يوم واحد بأربع إطلالات ساحرة. أطلت غوميز ببدلة مخمليّة باللون الأزرق من ساج مارجان Sies Marjan نسّقتها مع كعب كلاسيكي باللون الأسود ومكياج ناعم. كما شوهدت ببدلة رماديّة بنقشة الكاروهات من ماركة Fr...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:16 2019 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

مصمم النجوم يكشف عن "الخلطة السرية" لبيلا حديد
العرب اليوم - مصمم النجوم يكشف عن "الخلطة السرية" لبيلا حديد

GMT 04:06 2019 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

شواطئ لم ترها من قبل شمال في السعودية تتميز بجمالها
العرب اليوم - شواطئ لم ترها من قبل شمال في السعودية تتميز بجمالها

GMT 05:00 2019 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

الرمادي مع الأصفر في ديكورات غرف معيشة عصرية للمسة عصرية
العرب اليوم - الرمادي مع الأصفر في ديكورات غرف معيشة عصرية للمسة عصرية

GMT 01:07 2019 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

ترامب يعلق على الوضع في شمال سورية وعلاقته بأردوغان
العرب اليوم - ترامب يعلق على الوضع في شمال سورية وعلاقته بأردوغان

GMT 02:16 2019 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

نشطاء يتداولون فيديو لإعلامي أميركي بالزي الإماراتي
العرب اليوم - نشطاء يتداولون فيديو لإعلامي أميركي بالزي الإماراتي

GMT 02:50 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أمل كلوني تقع بكل أناقة في إطلالتها الأخيرة بفستان ملفت وساحر باللون الأحمر
العرب اليوم - أمل كلوني تقع بكل أناقة في إطلالتها الأخيرة بفستان ملفت وساحر باللون الأحمر

GMT 01:36 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أفضل الحدائق والمنتزهات في مدريد
العرب اليوم - تعرف على أفضل الحدائق والمنتزهات في مدريد

GMT 03:46 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

السجاد الشرقي في ديكورات منزلك فخامة ورقي ويعكس الدفء وسط الأرضيات المصقولة
العرب اليوم - السجاد الشرقي في ديكورات منزلك فخامة ورقي ويعكس الدفء وسط الأرضيات المصقولة

الأخبار الأكثر قراءة

 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab