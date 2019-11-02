مقتل 3 أشخاص في انفجار غاز بناقلة نفط روسية

قُتل ثلاثة أشخاص في انفجار غاز على متن ناقلة النفط الروسية «زاليف أميركا»، اليوم (السبت)، في خليج «ناخودكا»، بالشرق الأقصى الروسي، طبقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.