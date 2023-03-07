إصابة 53 ضابطًا خلال احتجاجات عنيفة في ألمانيا

أصيب 53 ضابطا من ضباط إنفاذ القانون فى ألمانيا، خلال احتجاج على مؤتمر إقليمى لحزب المعارضة اليمينى البديل من أجل ألمانيا (إيه دى أف) فى مدينة أوفنبرج .

وبدأ متظاهرون يساريون، بالشجار واستخدام القوة الجسدية ضد ضباط إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات.

وقالت الشرطة فى بيان لها أمس الأول: إن 53 ضابطا تعرضوا للركل والضرب، وأصيب آخرون بتهيج فى الجهاز التنفسى بسبب النيران المشتعلة ورشهم بطفايات الحريق. مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك، لم يعد بإمكان 17 شرطيا الخدمة.



وأوضحت الشرطة أنه تم رفع أكثر من 20 قضية للاشتباه بانتهاك النظام العام ومقاومة مسئولى إنفاذ القانون والتسبب بضرر جسدى لهم .