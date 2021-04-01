وزيرة الخارجية السودانية تشارك السبت باجتماعات بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا بدعوة من الاتحاد الأفريقي

يجتمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا بدءا من السبت المقبل لإجراء محادثات بشأن سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، وفق ما أعلن مسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأربعاء.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية إنّ الاجتماع الذي يستمر 3 أيام سيستضيفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي، مؤكدين تقريرا في مجلة "جون آفريك".