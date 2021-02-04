أصدرت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس 4 فبراير/شباط، تعليقا على التظاهرات الطلابية في تركيا، زعم أنها تطاولت على "الكعبة".

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في تصريحات نقلها حساب الخارجية الأمريكية عبر "تويتر": "بشأن المظاهرات السلمية في تركيا، فحرية التعبير، وحتى الأحاديث التي قد يجدها بعضهم غير مريحة، هي عنصر حاسم في فاعلية وحيوية الديمقراطية التي ينبغي حمايتها".

وكانت الخارجية التركية قد أصدرت بيانا، اليوم الخميس، قالت فيه إن الاحتجاجات، التي شهدتها جامعة "بوغازيتشي" التركية على خلفية تغيير رئيس الجامعة بقرار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شأن داخلي ولا يحق لأي طرف التدخل فيها.

وأكدت الخارجية التركية: "إن حقوق التجمع والتظاهر وحرية التعبير مضمونة وفقا للدستور التركي".

وشددت الخارجية التركية على أن قوات الأمن ستستمر في أداء واجباتها ومسؤولياتها وفقا للصلاحيات التي يمنحها القانون.

ونوهت الخارجية إلى أنه تم الكشف عن "محاولات تسلل وتحريض على الأحداث" من قبل أشخاص من خارج الجامعة التركية ولهم "ارتباط بمنظمة إرهابية".

وأكدت الخارجية على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والمناسبة في إطار القوانين ضد الأعمال التي وصفتها بـ"غير القانونية التي تتجاوز حق الاحتجاج".

وحذرت الخارجية في بيانها "الجهات التي تستخدم لغة التحريض وتشجع المجموعات التي تسلك الطرق غير المشروعة للقيام بالأعمال الاستفزازية وغير القانونية".

وذكرت الخارجية التركية "الجهات المحرضة"، وقالت: "لا تزال في الذاكرة صور العنف غير المتناسبة من قبل قوات الأمن في دول مسماة بالديمقراطية والمتقدمة ضد مدنيين ومواطنين أبرياء كانوا يعارضون السلطة الحاكمة في بلادهم".

واعتبرت الخارجية التركية أن "الذين يتجاهلون الأحداث في الجامعة وتعامل تركيا مع هذه الأحداث في إطار القانون، ويقومون بإعطاء تركيا الدروس في الديمقراطية وسيادة القانون، ننصحهم بالنظر إلى المرآة".

​وشددت الخارجية على أنه "لا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية"، وأن تركيا أثبتت "بخطواتها الإصلاحية أنها تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية، وأنها عازمة على مواصلة كفاحها ضد الانتهاكات التي تمارسها المنظمات الإرهابية والدوائر المرتبطة بها".

وبحسب وكالة "الأناضول"، تخللت الاحتجاجات في الجامعة التركية "تطاول عدد من الطلاب على الكعبة المشرفة، قبل عدة أيام باستخدام رسوم ورموز تمثل المثليين"، بحسب المصدر.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات التركية أوقفت 4 طلاب على خلفية تلك الحادثة، إلى جانب 108 أشخاص، يوم الاثنين الماضي، بسبب "مشاركتهم في أحداث شغب أثناء الاحتجاجات غير المرخص بها"