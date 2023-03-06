الأسرى الفلسطينيون يواصلون عصيانهم بسجون الاحتلال لليوم الـ21 على التوالى

واصل الأسرى الفلسطينيون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، عصيانهم لليوم الـ21 على التوالى، احتجاجا على إجراءات وزير الأمن الداخلى المتطرف إيتمار بن جفير بحقهم.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، أنه من المقرر أن يُرجع الأسرى اليوم الاثنين وجبات الطعام، وسينفّذون مساءً خطوة (الإرباك الليلي - التكبير والطرق على الأبواب)، وإغلاق الأقسام من الساعة 12 وحتى 2 بعد ظهر اليوم.

وأضاف، أنه إلى جانب الخطوات العامة والمشتركة، يواصل الأسرى في سجن "نفحة" عرقلة ما يسمى بالفحص الأمني (دق الشبابيك).

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك مؤخرا، إنّ خطوات الأسرى تتسع بحيث ينفّذ الأسرى خلال اليوم أكثر من خطوة، وسيستمر الأسرى في تكثيف خطواتهم خلال الأيام المقبلة، حتى خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان.