أوكرانيا توقع اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب

وقعت أوكرانيا اليوم الجمعة، على اتفاقية في اسطنبول، مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب. وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، وقع على الوثيقة وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.