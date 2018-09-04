العثيمين يؤكد أن أمن واستقرار منطقة بحيرة تشاد من أولى أولويات منظمة التعاون الإسلامي
آخر تحديث GMT14:49:59
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

العثيمين يؤكد أن أمن واستقرار منطقة بحيرة تشاد من أولى أولويات منظمة التعاون الإسلامي

العرب اليوم -

العرب اليوم - العثيمين يؤكد أن أمن واستقرار منطقة بحيرة تشاد من أولى أولويات منظمة التعاون الإسلامي

الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
جدة - العرب اليوم

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن أمن منطقة بحيرة تشاد واستقرارها ونماءها يظل أولى الأولويات بالنسبة للمنظمة.

وشدد معاليه في معرض كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر رفيع المستوى حول منطقة بحيرة تشاد، الذي نظمته على نحو مشترك كل من الحكومة الألمانية ونيجيريا والنرويج والأمم المتحدة يوم الـ 3 من شهر ديسمبر 2018م، في برلين بألمانيا، على أن المنظمة كانت دائماً ولا تزال منشغلة بالتطورات المهمة في هذه المنطقة وكذلك بالتحديات العديدة التي تسعى بلدان المنطقة جاهدة لمواجهتها والتي تشمل قضايا التنمية والأمن ومكافحة الإرهاب وتغير المناخ.

وقال الأمين العام في كلمته التي ألقتها نيابة عنه المراقب الدائم للمنظمة في بروكسيل السفيرة عصمت جيهان: الحقيقة أن منظمة التعاون الإسلامي نظمت على مدى السنوات الماضية اجتماعات مشتركة رفيعة المستوى مع الأمم المتحدة حول الأوضاع الإنسانية في منطقة بحيرة تشاد، كما استقبلت وأرسلت وفوداً رفيعة المستوى في المنظمة وإلى منظمات دولية وأقيمت زيارات إلى بلدان بالمنطقة لتقييم الأوضاع ولاستكشاف السبل والوسائل اللازمة لمساعدة سكان المنطقة.

وأضاف الدكتور العثيمين: وقع البنك الإسلامي للتنمية وهو مؤسسة متخصصة من مؤسسات المنظمة، مذكرة تفاهم مع هيئة منطقة بحيرة تشاد من أجل استرجاع البحيرة الناضبة، كما أن البنك الإسلامي للتنمية منخرط فعلياً في مشاريع في البلدان السبعة المكونة لمنطقة بحيرة تشاد بما قدره 9 مليارات دولار أمريكي، حيث خصص نصف هذا المبلغ للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير القطاع الخاص.

وكان قرار صادر عن الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الخارجية في دكا ببنغلاديش في مايو 2018 قد طلب من الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة تقديم جميع أشكال المساعدة الإنسانية والمالية للاجئين والنازحين بما في ذلك في مجال بناء القدرات وتنمية بلدان منطقة بحيرة تشاد المتضررة من أعمال العنف التي ترتكبها جماعة بوكو حرام، وذلك استكمـالاً للمساعدات التي يقدمها الشركاء الدوليون.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العثيمين يؤكد أن أمن واستقرار منطقة بحيرة تشاد من أولى أولويات منظمة التعاون الإسلامي العثيمين يؤكد أن أمن واستقرار منطقة بحيرة تشاد من أولى أولويات منظمة التعاون الإسلامي



أخبار ذات صلة

GMT 13:03 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

دي ميستورا يعلن عن خارطة طريق العملية السياسية في سورية
العرب اليوم - دي ميستورا يعلن عن خارطة طريق العملية السياسية في سورية

GMT 12:34 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من محافظة الخليل
العرب اليوم - الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من محافظة الخليل

GMT 12:28 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مقدسين
العرب اليوم - قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مقدسين

GMT 12:27 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

السلطات الإسرائيلية تصدر 64 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم فتاة
العرب اليوم - السلطات الإسرائيلية تصدر 64 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم فتاة

GMT 12:22 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

قوات الأمن الباكستانية تقضي على ثلاثة إرهابيين في كراتشي
العرب اليوم - قوات الأمن الباكستانية تقضي على ثلاثة إرهابيين في كراتشي

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العثيمين يؤكد أن أمن واستقرار منطقة بحيرة تشاد من أولى أولويات منظمة التعاون الإسلامي العثيمين يؤكد أن أمن واستقرار منطقة بحيرة تشاد من أولى أولويات منظمة التعاون الإسلامي



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا ذهبيًّا طويلًا يتميَّز بفتحة جانبية

برونا ماركيزين أنيقة خلال حضورها مهرجان البندقية

باريس - مارينا منصف

شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:31 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

أسماء صاعدة تتنافس على تصميمات أزياء خريف 2018
العرب اليوم - أسماء صاعدة تتنافس على تصميمات أزياء خريف 2018

GMT 07:11 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

أبرز المعالم المميزة في المكسيك من أجل عطلة مميزة
العرب اليوم - أبرز المعالم المميزة في المكسيك من أجل عطلة مميزة

GMT 07:38 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

طُرق تغيير وتطوير مطبخكِ ليكون مناسبًا لمتطلّبات العصر
العرب اليوم - طُرق تغيير وتطوير مطبخكِ ليكون مناسبًا لمتطلّبات العصر

GMT 04:34 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

دونالد ترامب يُهاجم رئيس اتحاد نقابات العمّال "AFL-CIO"
العرب اليوم - دونالد ترامب يُهاجم رئيس اتحاد نقابات العمّال "AFL-CIO"

GMT 06:18 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

"رويترز" تُؤكّد أنّ سجن الصحافيَيْن "خُطوة كبيرة إلى الوراء"
العرب اليوم - "رويترز" تُؤكّد أنّ سجن الصحافيَيْن "خُطوة كبيرة إلى الوراء"

GMT 07:38 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

خبراء يؤكدون أنّ تقييد اختيار ألوان ملابس الأطفال مشكلة
العرب اليوم - خبراء يؤكدون أنّ تقييد اختيار ألوان ملابس الأطفال مشكلة

GMT 05:05 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

سراييفو تعتبر واحدة من أكثر المدن إثارة في أوروبا
العرب اليوم - سراييفو تعتبر واحدة من أكثر المدن إثارة في أوروبا

GMT 07:03 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

مصممة تضفي لمسة جمالية على منزل قديم في إنجلترا
العرب اليوم - مصممة تضفي لمسة جمالية على منزل قديم في إنجلترا

GMT 02:58 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

تيريزا ماي تؤكَّد أنَّ بلادها لن تعقد تصويتًا ثانيًا لـ "البريكسيت"
العرب اليوم - تيريزا ماي تؤكَّد أنَّ بلادها لن تعقد تصويتًا ثانيًا لـ "البريكسيت"

GMT 01:57 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

"بي بي سي" تطلق برنامج "Politics Live" السياسي للعصر الرقمي
العرب اليوم - "بي بي سي" تطلق برنامج "Politics Live" السياسي للعصر الرقمي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 19:17 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان

رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها
العرب اليوم - رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها

GMT 17:25 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو

سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي
العرب اليوم - سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 04:03 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

زوج يشكك في نسب أطفاله بعد رؤيته لزوجته في أحضان ابنه الأكبر
العرب اليوم - زوج يشكك في نسب أطفاله بعد رؤيته لزوجته في أحضان ابنه الأكبر

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه
العرب اليوم - معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه

GMT 10:16 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة
العرب اليوم - أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 19:35 2018 الإثنين ,28 أيار / مايو

سيدة ترفع دعوى خُلع ضد زوجها بسبب مرض زوجها النفسي
العرب اليوم - سيدة ترفع دعوى خُلع ضد زوجها بسبب مرض زوجها النفسي

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 15:54 2018 الخميس ,17 أيار / مايو

خفير يفصل رأس الخادمة اللعوب بعدما هددت بفضحه
العرب اليوم - خفير يفصل رأس الخادمة اللعوب بعدما هددت بفضحه

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 14:40 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

أسرة "مجزرة الرحاب" تطالب بالقصاص وتكشف مفاتيح اللغز
العرب اليوم - أسرة "مجزرة الرحاب" تطالب بالقصاص وتكشف مفاتيح اللغز
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab