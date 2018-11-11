التحالف الدولي يعلن قتل 35 داعشيًا بجبال خناوكة في العراق

أعلنت قوات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن اليوم الأحد، مقتل 35 داعشيا بينهم قياديون، وذلك في ضربات جوية في جبال خناوكة بمحافظة صلاح الدين العراقية.

واكدت قوات التحالف- في بيان- إن "قوات الأمن العراقیة وجھاز مكافحة الإرھاب العراقي، وبدعم من قوات التحالف، نفذت عدة ضربات على أھداف لداعش في جبال خانوكة في محافظة صلاح الدین".