السعودية تقدم مبادرة لدعم الخطوط العالمية الملاحية العالقة في قناة السويس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، اليوم الاثنين، تقديم مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالمية العالقة في جنوب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه تم "تقديم مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالمية العالقة في جنوب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، وذلك في حال تحول هذه السفن إلى ميناء جدة الإسلامي وإنزال حاوياتها بالميناء".

وأضافت أن "هذا الدعم يتمثل بزيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين لحاويات المسافنة لتصبح 60 يوما بدلا من 30 يوم لمدة 3 أشهر وذلك اعتباراً من تاريخ 27 مارس/ آذار الجاري، بما يُسهم في دعم القطاع اللوجستي العالمي وتسيير حركة التجارة البحرية" وتابعت الهيئة، أن "هذه المبادرة، تأتي تأكيدا على مساهمة المملكة في تخفيف الأثر بعد تحرك السفينة التابعة للخط الملاحي العالمي (إيفرغرين)، ومساعدة سلاسل الإمداد والنقل العالمي، بالإضافة إلى زيادة مكانة الموانئ السعودية في سرعة التكيف مع متغيرات سوق النقل العالمي وتحدياته".