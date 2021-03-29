شركة الإنقاذ التي تشارك بجهود تعويم السفينة العالقة في قناة السويس تحذر من أن الأصعب ما زال أمامنا
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شركة الإنقاذ التي تشارك بجهود تعويم السفينة العالقة في قناة السويس تحذر من أن "الأصعب ما زال أمامنا"

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العرب اليوم - شركة الإنقاذ التي تشارك بجهود تعويم السفينة العالقة في قناة السويس تحذر من أن "الأصعب ما زال أمامنا"

القاهرة - العرب اليوم

قالت شركة الإنقاذ العاملة على تعويم السفينة العالقة في قناة السويس إنه "ما زال أمامنا الجزء الصعب لتعويم السفينة".

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شركة الإنقاذ التي تشارك بجهود تعويم السفينة العالقة في قناة السويس تحذر من أن الأصعب ما زال أمامنا شركة الإنقاذ التي تشارك بجهود تعويم السفينة العالقة في قناة السويس تحذر من أن الأصعب ما زال أمامنا



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