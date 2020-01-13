نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الاثنين، أن تكون قطر قد عرضت على طهران دفع مبلغ 3 مليار دولار كتعويض عن إسقاط الطائرة الأوكرانية الأربعاء الماضي، وأكد ربيعي أن "هذه المزاعم غير حقيقية، وليس من المقرر أن تدفع قطر أي غرامة، وهذا الأمر غير متعارف عليه في العلاقات الدولية"، مضيفا أن "قطر تسعى لإيجاد علاقات قوية مع إيران".

وكان موقع "ميدل إيست أونلاين" نشر مقالا بعنوان "قطر ترد الجميل لإيران بدفع تعويضات كارثة الطائرة الأوكرانية"، نقل فيه عن مصادر إيرانية قولها إن "أمير قطر سيقدم للرئيس الإيراني حسن روحاني حوالى 3 مليارات دولار كتعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية التي اعترفت طهران السبت بإسقاطها"، وكانت صحيفة "لوفيغارو" رجحت أن تكون الطائرة المسيرة التي اغتالت سليماني يوم الثالث من يناير الجاري، قد انطلقت من قاعدة العديد الأمريكية في قطر، التي تعد أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط.