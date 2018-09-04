إصابة باكستاني بنيران القوات الهندية عبر الخط الفاصل في كشمير

أصيب باكستاني بجروح متأثراً بنيران أطلقتها القوات الهندية على قرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم نقلاً عن مصادر محلية أن القوات الهندية أطلقت قذائف على قرية "ندهيري" الباكستانية، حيث انفجرت إحدى القذائف على منزل سكني ما أدى إلى إصابة شخص ـ 70 عاماً ـ من السكان المحليين.

جدير بالذكر أن الخارجية الباكستانية كانت قد استدعت نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد الشهر الماضي للاحتجاج على استمرار القوات الهندية في انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين من خلال قصف المناطق الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.