إصابة باكستاني بنيران القوات الهندية عبر الخط الفاصل في كشمير

أصيب باكستاني بجروح متأثراً بنيران أطلقتها القوات الهندية على قرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم نقلاً عن مصادر محلية أن القوات الهندية أطلقت قذائف على قرية "ندهيري" الباكستانية، حيث انفجرت إحدى القذائف على منزل سكني ما أدى إلى إصابة شخص ـ 70 عاماً ـ من السكان المحليين.
جدير بالذكر أن الخارجية الباكستانية كانت قد استدعت نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد الشهر الماضي للاحتجاج على استمرار القوات الهندية في انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين من خلال قصف المناطق الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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