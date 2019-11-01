مراسلنا نقلا عن مصدر عسكري الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف للنصرة على محاور في ريف اللاذقية الشمالي
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مراسلنا نقلا عن مصدر عسكري: الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف للنصرة على محاور في ريف اللاذقية الشمالي الرئيس العراقي: رئيس الوزراء وافق على تقديم استقالته شرط تجنب أي فراغ دستوري الرئيس العراقي: سأوافق على تنظيم انتخابات مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات البرلمان العراقي يرفع جلسته لحين حضور رئيس الحكومة تعيين الأميرة هيا بنت الحسين في منصب رفيع بسفارة الأردن لدى بريطانيا جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة إسرائيلية مسيرة لكن الطائرة لم تصب بيان لتيار المستقبل اللبناني برئاسة سعد الحريري يطالب مناصريه بتجنب محاولات الاستفزاز والامتناع عن إغلاق الطرقات والتعاون مع الجيش وقوى الأمن أنباء عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان وسائل إعلام تركية تصرح أن أنقرة توافق خلال محادثات مع موسكو على إعادة 18 أسيرا من الجيش السوري قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا
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مراسلنا نقلا عن مصدر عسكري: الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف للنصرة على محاور في ريف اللاذقية الشمالي

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العرب اليوم - مراسلنا نقلا عن مصدر عسكري: الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف للنصرة على محاور في ريف اللاذقية الشمالي

قوات من الجيش السوري تصدت لهجوم عنيف
دمشق - العرب اليوم

 أفاد مراسل RT بأن قوات من الجيش السوري تصدت، اليوم الجمعة، لهجوم عنيف شنته "جبهة النصرة" على محاور في ريف اللاذقية الشمالي.

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مراسلنا نقلا عن مصدر عسكري الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف للنصرة على محاور في ريف اللاذقية الشمالي مراسلنا نقلا عن مصدر عسكري الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف للنصرة على محاور في ريف اللاذقية الشمالي



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مع سريحة الشعر المرفوع فيما زيّنت أذنيها بأقراط متدلية

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عمان ـ خالد الشاهين

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