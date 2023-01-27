العراق تُعلن القبض علي داعشيين اثنين في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية اليوم الجمعة، إلقاء القبض على عنصرين من داعش في محافظة كركوك الواقعة على بعد 236 كيلومترا شمال العاصمة بغدادوأفادت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين من عصابات داعش في عملية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة عن تواجد الإرهابيين في محافظة كركوك".

وأشار البيان إلى أن نتائج التحقيقات الأولية أثبتت ارتباطهما بالعناصر الإرهابية من خلال عملهما بصفة مقاتلين في تنظيم داعش، مؤكدا أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما حتى ينالوا جزاءهم العادل.

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.