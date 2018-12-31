زلزال بقوة 4 درجات يضرب العاصمة المصرية القاهرة

ضربت هزة أرضية، منذ قليل، العاصمة المصرية القاهرة، بلغت قوتها 4 درجات بمقياس ريختر وصرح الدكتور أحمد بدوى رئيس الشبكة القومية للزلازل، في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية، أن القاهرة الزلزال كان مركزه في شمال غرب القطامية، جنوبي القاهرة وأضاف أن الشبكة القومية للزلازل سجلت الهزة الأرضية فى الساعة 12.35 ظهر بتوقيت القاهرة، اليوم الإثنين

نقلًا عن سبوتنيك